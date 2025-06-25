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السياسية

مبعوث أمريكي يؤكد على تناول محادثات تقاسم الدفاع مع سيول التكاليفَ الأخرى

Write: 2025-06-25 09:05:38

مبعوث أمريكي يؤكد على تناول محادثات تقاسم الدفاع مع سيول التكاليفَ الأخرى

Photo : YONHAP News

صرح "جوزيف يون" القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى سيول، بأن البلدين الحليفين بحاجة إلى مناقشة "التكاليف الأخرى" في تقاسم تكاليف الدفاع، إلى جانب المجالات الثلاثة التي تغطيها اتفاقية التدابير الخاصة، وتقييم ما إذا كان إنفاق سيول الحالي كافيا.

وأدلى يون بهذه التصريحات خلال ندوة استضافتها مؤسسة كوريا للصحافة أمس الثلاثاء، حيث سرد المجالات الثلاثة المتعلقة بتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، وهي البناء والعمالة والمرافق.

وجاء هذا التعليق في الوقت الذي دعت فيه إدارة دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة إلى تغطية حصة أكبر من تكاليف دفاعهم، مقترحة أن يدفع حلفاؤها الأوربيون والآسيويون، بما في ذلك كوريا الجنوبية، 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي.

ويبدو أن تصريح يون يعكس موقف واشنطن الداعي إلى مناقشة الجانبين تقاسم تكلفة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، بما يتجاوز ما اتفقا عليه في أكتوبر الماضي.
وبموجب أحدث اتفاقية مدتها خمس سنوات، وهي سارية المفعول حتى عام 2030، وافقت سيول على دفع 1.52 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، العام القادم، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالعام الجاري.
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