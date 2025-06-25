جبهة الأمطار الموسمية تمتد شمالا إلى المنطقة الوسطى

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تتوجه حاليا جبهة الأمطار الموسمية نحو المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية، بعد أن انحسرت فوق جزيرة جيجو في أقصى الجنوب.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المرجح أن يتسع نطاق هطول الأمطار في المنطقة الوسطى، بما في ذلك منطقة العاصمة سيول والجزء الشمالي من مقاطعة كيونغ كي.ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 60 ملليمترا من الأمطار في منطقة العاصمة والجزء الغربي من مقاطعة كانغ وان اليوم الأربعاء، وما يصل إلى 40 ملليمترا في مقاطعتيْ شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، وما يصل إلى 50 ملليمترا في مقاطعة شمال كيونغ سانغ.ومن المتوقع أن تنحسر الأمطار في جميع أنحاء البلاد بحلول ليلة الأربعاء، باستثناء جزيرة جيجو.ومن المرجح أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الأربعاء بين 18 و22 درجة مئوية، وأن تتراوح العظمى نهارا بين 23 و28 درجة.