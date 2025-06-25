كوريا ترفع الحد الأقصى لطول أسماء أطفال العائلات متعددة الثقافات

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أصبح بإمكان المواطنين الكوريين الجنوبيين المتزوجين من أجانب تسجيل مواليدهم دون قلق بشأن القيود على طول أسماء أطفالهم.وأعلنت المحكمة العليا أمس الثلاثاء أنه منذ دخول تعديلات لوائح تسجيل الأسر في كوريا حيز التنفيذ يوم الجمعة، أصبح بإمكان الأطفال المولودين لشخص أجنبي وشخص كوري جنوبي، تسجيل أسمائهم دون أي قيود على عدد الأحرف.وفي السابق، كان يُسمح فقط بتسجيل أسماء أطول من خمسة أحرف للأطفال المسجلين تحت اسم عائلة الأب الأجنبي والسجل الوطني، أما الآن، فلن يواجه الأطفال المولودون في كوريا الجنوبية من عائلات متعددة الثقافات مثل هذه القيود، بغض النظر عن اسم عائلة أحد الوالدين.وأوضحت المحكمة أنه حتى في حالة تسجيل ولادة سابقة بموجب النظام القديم، سيمكن للعائلات تقديم وثائق إضافية وتحديث اسم الطفل ليطابق الاسم الأجنبي الأصلي.