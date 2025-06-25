البنك المركزي الكوري يحذر من تأثير ارتفاع أسعار المساكن في سيول

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كشف نائب محافظ البنك المركزي الكوري "يو سانغ دي" عن أن ارتفاع أسعار المساكن في أجزاء من العاصمة سيول أصبح عاملا متزايد الأهمية في قرارات البنك المركزي المتعلقة بتحديد أسعار الفائدة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، حيث حذّر "يو" من أن ارتفاع أسعار المساكن قد يُسرّع نمو ديون الأسر، مما يستدعي تدقيقا أكثر صرامة من قِبَل مجلس السياسة النقدية التابع للبنك المركزي الكوري.وبينما تُشير معدلات التضخم والاتجاهات الاقتصادية الحالية إلى دورة محتملة لتخفيض سعر الفائدة، قال "يو" إن المخاوف بشأن ديون الأسر واستقرار السوق المالية، بما في ذلك سوق الصرف الأجنبي، تُؤثر على توقيت ووتيرة أي تعديلات على أسعار الفائدة.ومن المُقرر أن يتخذ البنك المركزي الكوري قرارا بشأن التغيير المحتمل في سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم لمجلس السياسات النقدية يوم 10 يوليو.كما أعرب "يو" عن دعمه الحذر لعملة مستقرة مرتبطة بالوون الكوري الجنوبي، مُقترحا أن يقتصر إصدارها الأوليّ على البنوك الخاضعة لضوابط تنظيمية صارمة.