الفريق القانوني للرئيس السابق يون يحتج على طلب إصدار مذكرة توقيف بحقه

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احتج الفريق القانوني للرئيس السابق "يون صوك يول" على طلب المحقق الخاص إصدار مذكرة توقيف بحقه.وفي إشعار للصحفيين أمس الثلاثاء، ندد الفريق القانوني للرئيس السابق يون بهذه الخطوة ووصفها بأنها "كمين"، قائلا إن المحقق الخاص تقدم بطلب مذكرة التوقيف دون إصدار أي استدعاء.وأوضح المحامون أن يون كان يعتزم التعاون مع التحقيق بعد إحالة قضيته من الشرطة إلى المحقق الخاص، لكن فريق التحقيق الخاص لم يصدر أي استدعاء أو إشعار للمثول أمامه.وأكد الفريق القانوني أنه من الظلم أن يطلب المحقق الخاص إصدار مذكرة توقيف فور بدء التحقيقات.وأضاف محامو يون أنهم يؤكدون أن الرئيس السابق سيلتزم بأي استدعاءات مستقبلية من المحقق الخاص وفقا للإجراءات القانونية الواجبة.وكان فريق التحقيق الخاص الذي يُحقق في مزاعم تمرد يون، قد طلب من النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحقه أمس الثلاثاء، بعد أن تجاهل يون ثلاثة أوامر استدعاء للمثول أمام الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر.