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الاقتصادية

كوريا تفشل مجددا في الانضمام لقائمة مراقبة الأسواق المتقدمة لمؤشر مورغان ستانلي

Write: 2025-06-25 10:29:59

كوريا تفشل مجددا في الانضمام لقائمة مراقبة الأسواق المتقدمة لمؤشر مورغان ستانلي

Photo : YONHAP News

فشلت كوريا الجنوبية مجددا في الانضمام إلى قائمة مراقبة الأسواق المتقدمة من مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمية".
وفي إعادة تصنيف سنوية للأسواق صدرت أمس الثلاثاء، أبقت مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال"، المزود العالمي لبيانات الاستثمار والخدمات التحليلية، على كوريا الجنوبية ضمن مجموعة "الأسواق الناشئة".
وبعد مرور عام على قائمة المراقبة، يمكن إضافة الدولة إلى مؤشر "الأسواق المتقدمة".
وتصنف المؤسسة الدول بناء على التنمية الاقتصادية، وحجم وسيولة أسواق الأسهم، وإمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق.
وأفادت المؤسسة بإجراء تحسينات تنظيمية وفنية، إلى جانب رفع الحظر مؤخرا على البيع على المكشوف، لكنها أضافت أنه على الرغم من تعافي نشاط السوق، فلا تزال مخاوف المستثمرين قائمة بشأن العبء التشغيلي للامتثال وخطر التحولات التنظيمية المفاجئة.
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