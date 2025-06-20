المحكمة تعقد جلسة استماع بشأن مذكرة اعتقال وزير الدفاع السابق اليوم الأربعاء

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ستعقد محكمة في سيول جلسة استماع اليوم الأربعاء للبت في إصدار مذكرة اعتقال جديدة لوزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون".ومن المقرر أن تعقد الدائرة الجنائية الرابعة والثلاثون في محكمة سيول المركزية جلسة استماع في تمام الساعة العاشرة صباحا للبت في القضية.وكان من المقرر في البداية أن تُعقد الجلسة يوم الاثنين، ولكن بعد بدء الإجراءات، أجّلتها المحكمة إلى الأربعاء.وقالت المحكمة إنها أجلت الجلسة بعد دراسة ظروف مختلفة واحتجاجات شديدة من جانب كيم على التهم الإضافية التي أضافها "تشو أون سوك" المحقق الخاص الذي يحقق في مزاعم التمرد المتعلقة بمحاولة الرئيس السابق "يون صوك يول" القصيرة لفرض الأحكام العرفية، إلى قضيته.يُذكر أن كيم محتجز منذ ديسمبر من العام الماضي لدوره المزعوم في قضية الأحكام العرفية، ولكن من المقرر أن تنتهي فترة احتجازه البالغة ستة أشهر غدا الخميس.