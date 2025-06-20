أكثر من 60% من الكوريين واليابانيين يؤكدون ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين

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أظهرت نتائج استطلاع أخير أن اثنين من بين كل ثلاثة مواطنين كوريين ويابانيين يرون أنه يتوجب تعزيز العلاقات الودية بين البلدين، حتى في ظل وجود الخلافات القائمة بينهما بشأن القضايا التاريخية.ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته صحيفتا "يوميوري" اليابانية و"هانكوك" الكورية خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من يونيو الجاري على 1000 كوري و1014 يابانيا عبر الهاتف، أجاب 66% من الكوريين و61% من اليابانيين، الذين شاركوا في الاستطلاع، بأنه من الأفضل تعزيز العلاقات الودية بين البلدين حتى في حالة وجود خلافات بينهما بشأن الإدراك التاريخي.وبلغت نسبة الكوريين الذين قيموا العلاقات الحالية بين كوريا الجنوبية واليابان بأنها جيدة، 55%، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت النسبة لدى اليابانيين 52%، بزيادة قدرها 2%.وأفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية بأن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة الكوريين الذين يقيمون العلاقات الكورية اليابانية بشكل إيجابي مستوى 50%، منذ أن بدأ إجراء هذا الاستطلاع الدوري في عام 1995.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 36% من الكوريين و6% من اليابانيين يرون أن العلاقات بين البلدين سوف تتحسن خلال فترة حكم الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ".