كوريا والصين تعقدان الجولة الـ12 من مفاوضات توسيع اتفاقية التجارة الحرة

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء إن الجولة الـ12 من مفاوضات المتابعة لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة مع الصين قد بدأت في سيول يوم الاثنين وستستمر حتى السابع والعشرين من يونيو، حيث تركز على الخدمات والاستثمار.وتشهد هذه الجولة من المفاوضات حضور 40 مسؤولا من البلدين، بمن فيهم المفاوضة حول اتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الصناعة الكورية "كوان هيه جين"، ومدير إدارة الشؤون الدولية بوزارة التجارة الصينية "ليو تشون يونغ".وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين حيز التنفيذ في شهر ديسمبر من عام 2015، وعقد الجانبان 11 جولة من مفاوضات المتابعة منذ شهر مارس من عام 2018 لمناقشة توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل الخدمات والاستثمار.وفي اجتماع سيول، سيناقش الجانبان القضايا المتعلقة بفتح الأسواق في 3 قطاعات رئيسية، وهي الخدمات والاستثمار والقطاع المالي.