4.7 % زيادة في عدد المواليد الجدد في كوريا في أبريل

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شهدت كوريا الجنوبية خلال شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة تزيد عن 8% في عدد المواليد الجدد، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة للشهر العاشر على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في أبريل 20 ألفا و717، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وسجلت معدلات الزيادة أكبر ارتفاع منذ 34 عاما على أساس أشهر أبريل، أي منذ أن تم تسجيل 8.71% في شهر أبريل من عام 1991.ويرجع السبب في تعافي عدد المواليد الجدد إلى الزيادة في عدد السكان في الثلاثينيات من العمر، وهي الفئة العمرية الرئيسية للإنجاب.كما ساهم في هذه الزيادة أيضا تزايد عدد حالات الزواج بعد انتهاء جائحة كورونا، إلى جانب تغير الوعي الاجتماعي تجاه الإنجاب.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي في شهر أبريل ارتفع إلى 0.79 طفل لكل أمرأة، بزيادة قدرها 0.06 طفل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وبلغ عدد حالات الزواج 8,921 حالة زواج في أبريل، بزيادة نسبتها 4.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة لـ13 شهرا متتالية.وبلغ عدد حالات الوفاة 28 ألفا و785 حالة وفاة في أبريل، مما أدى إلى تسجيل انخفاض بمقدار 8068 نسمة في عدد سكان البلاد.