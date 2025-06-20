كوريا تنجح في التحقق من سلامة الفصل الآمن لأول صاروخ جو - أرض محلي بعيد المدى

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أعلنت إدارة هيئة المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح أول من أمس الاثنين، اختبار الطيران للفصل الآمن لصاروخ جو - أرض بعيد المدى يتم تطويره محليا لأول مرة.يشار إلى أن "اختبار الطيران للفصل الآمن" هو تجربة يتم إجراؤها للتحقق مما إذا كان الصاروخ عند انفصاله عن الطائرة لا يصطدم بهيكل الطائرة أو المعدات الخارجية المثبتة عليها، والتأكد من أن استجابة الطائرة في أثناء عملية الفصل لا تؤثر سلبا على أدائها في تنفيذ المهام.ويهدف مشروع تطوير الصاروخ جو- أرض بعيد المدى إلى تطوير سلاح محلي الصنع ليتم تركيبه على الطائرات المقاتلة الكورية "كي إف 21" بدءا من عام 2027، بحيث يكون قادرا على توجيه ضربات دقيقة من مسافات بعيدة ضد أهداف استراتيجية رئيسية في عمق أراضي العدو خلال المراحل الأولى من الحرب.