أعضاء الناتو يتفقون على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5%

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اتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي، ناتو، على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025.وأعلن قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو هذا التعهد أمس الأربعاء في بيان مشترك تم اعتماده بعد قمة الناتو السنوية في مدينة "لاهاي" الهولندية.ولتلبية مطلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإنفاق نسبة 5%، التزمت الدول الأعضاء في حلف الناتو باستثمار ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في متطلبات الدفاع الأساسية مثل الأسلحة والقوات، و1.5% إضافية في النفقات ذات الصلة، مثل البنية التحتية والدفاع السيبراني.ويعني هذا الاتفاق أن إنفاق هذه الدول قد تضاعف بأكثر من مرتين مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 2%، والتي تم الاتفاق عليها في قمة عام 2014.كما اتفق أعضاء الناتو على مراجعة الميزانية في عام 2029 لتتبع التقدم الجماعي المحرز في الوفاء بالتزامات الإنفاق.وأشاد "ترامب" بالاتفاق باعتباره "انتصارا هائلا" لبلاده، ونسب الفضل لنفسه فيما وصفه بأنه "نتيجة رائعة لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة".