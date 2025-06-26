المحكمة ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون

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رفضت محكمة في سيول طلب مستشار التحقيق الخاص "تشو أون سوك" بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق "يون صوك يول" في إطار التحقيق في مزاعم التمرد بعد المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.وفي بيان صحفي صدر أمس الأربعاء، قال "تشو" إن محكمة سيول المركزية رفضت مذكرة التوقيف التي طلبها في اليوم السابق، بناء على تصريح "يون" بأنه سيمتثل للاستدعاء للتحقيق.وقال المستشار الخاص إنه أصدر على الفور تعليمات للرئيس السابق ومحاميه بالحضور للاستجواب في الساعة 9 صباحا يوم السبت، وقد يقدم طلبا ثانيا لاعتقال "يون" إذا لم يستجب.وكان "تشو" قد تقدم بطلب للحصول على مذكرة توقيف يوم الثلاثاء بعد أن تجاهل الرئيس السابق، المشتبه في تورطه في عرقلة الواجب العام، استدعاءات الشرطة 3 مرات.ويشتبه في أن "يون" أصدر أوامر إلى جهاز الأمن الرئاسي لمنع قوات إنفاذ القانون من اعتقاله في يناير، وأنه أصدر أوامر بحذف البيانات من الهواتف الآمنة التي يستخدمها قادة عسكريون مشاركون في فرض الأحكام العرفية.