كوريا تشيد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

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أشادت حكومة كوريا الجنوبية بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وأثنت على دور الولايات المتحدة في التوسط للتوصل إلى الاتفاق والجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدول المعنية.وفي بيان صدر أمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية في سيول إن كوريا الجنوبية تأمل في أن يهدأ التوتر الإقليمي بسرعة، وأن تلتزم جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار الأخير.وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ستواصل دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن يوم الثلاثاء أن وقف إطلاق النار بين البلدين دخل حيز التنفيذ، مما سينهي الصراع بينهما، بشرط أن يلتزما بالاتفاق.