الرئيس وزوجته يزوران المستشفى الوطني لمرضى هانسن

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زار الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مستشفىً وطنيا في مقاطعة جنوب "جولا" لمرضى "هانسن".ووفقا للمتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" أمس الأربعاء، التقى "لي" والسيدة الأولى "كيمهي كيونغ" بالمرضى وموظفي المستشفى في مستشفى "سو روك دو" الوطني في "كوهُنغ"، بمقاطعة جنوب "جولا".وفي أول زيارة له للمستشفى كرئيس حالي، أشاد "لي" بالمرضى لتصميمهم على الحفاظ على كرامة الإنسان وقيم المجتمع على الرغم من معاناتهم، مشددا على أن التحيز الاجتماعي ضدهم يجب أن ينتهي.كما أعرب عن تقديره للتضحية النبيلة والتفاني من قبل القادة الدينيين والعاملين في المجال الطبي، الذين يعتنون بالضعفاء الذين لا تصلهم يد الدولة.وخلال حملة "لي" الانتخابية في 27 مايو، زارت السيدة الأولى المستشفى بصفتها زوجة المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي "لي" آنذاك، حيث وعدت بالعودة مع زوجها بعد الانتخابات.