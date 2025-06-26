تراجع معنويات الشركات الكورية في يونيو للمرة الأولى منذ 4 أشهر

Photo : YONHAP News

تراجعت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية في شهر يونيو الجاري للمرة الأولى منذ 4 أشهر، وسط تباطؤ الصادرات إلى الولايات المتحدة، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع قطاع البناء.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر استطلاع الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 90.2 نقطة في يونيو، بانخفاض 0.5 نقطة مقارنة بالشهر الماضي. ويمثل هذا أول انخفاض منذ فبراير.وتشير القيمة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق المتفائلين.وانخفضت قيمة المؤشر للمصنعين بـ0.3 نقطة على أساس شهري إلى 94.4 نقطة في يونيو، مسجلة أول انخفاض في 6 أشهر.وتراجعت قيمة المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم وتجار الجملة وتجار التجزئة، بـ0.7 نقطة لتسجل 87.4 نقطة.وانخفض المؤشر لشهر يوليو بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بشهر مايو.