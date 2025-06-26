كوريا تتفق مع الناتو على إنشاء هيئة استشارية للتعاون في الصناعات الدفاعية

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التقى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "وي سونغ لاك" بالأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، حيث اتفقا على إنشاء هيئة استشارية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو.والتقى "وي"، الذي يزور هولندا لحضور قمة الناتو نيابة عن الرئيس "لي جيه ميونغ"، بالأمين العام للناتو "مارك روته" في "لاهاي" أمس الأربعاء.وخلال الاجتماع، سلّم "وي" رسالة من "لي" تعبر عن التزام حكومة سيول القوي بتعزيز المشاركة بين كوريا الجنوبية والناتو.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن "روته" أعرب عن تقديره لالتزام كوريا الجنوبية بتوثيق العلاقات مع الحلف، وأكد أن الحلف يشاركها هذا الالتزام.واتفق الجانبان على إنشاء هيئة استشارية جديدة على مستوى مدير عام بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو لمناقشة تدابير محددة لتعزيز التعاون في قطاع الدفاع.كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية من خلال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروعات متعددة الجنسيات التي يقودها الحلف، بهدف تعزيز القدرات العسكرية من الجيل القادم للحلف.