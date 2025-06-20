افتتاح مشروع سياحي ضخم في كوريا الشمالية في الأول من يوليو

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انتهت أعمال الإنشاءات في منطقة "وان سان" و"كالما" الساحلية السياحية في كوريا الشمالية، وتقرر افتتاحها أمام السياح المحليين أولا بدءا من الأول من شهر يوليو القادم.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إنه تمت إقامة حفل بمناسبة إكمال الإنشاءات في هذا المشروع السياحي الضخم، بحضور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، أول من أمس الثلاثاء.وأوضح التقرير أن المنطقة عبارة عن منطقة سياحية تضم عددا من الفنادق ومنشآت الإقامة التي تستوعب حوالي 20 ألف سائح محلي وأجنبي، يمكنهم اختيارها حسب أذواقهم، مشيرا إلى أنها تحتوي على الكثير من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية وغيرها بغض النظر عن فصول السنة، لتصبح مركزا خاصة للاستمتاع بالحياة الثقافية المتميزة على الساحل الشرقي.وبهذه المناسبة، أعرب كيم عن سعادته الانتهاء من هذا المشروع، وقال إنه سيُسجل كأحد أعظم إنجازات هذا العام للمؤتمر الثامن لحزب العمل.وأكد أن صناعة السياحة هي قوة دافعة تسهم في التطوير الشامل للاقتصاد الوطني، وتدفع تنمية المناطق الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز ازدهار المجال الثقافي، ووصف هذا المشروع تحديدا بأنه خطوة أولى قوية على طريق تحقيق سياسات الحزب والحكومة المتعلقة بتنمية السياحة الثقافية.