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تأكيد الحُكم النهائي بمنع الأنشطة الفردية لفرقة نيوجينز

Write: 2025-06-26 14:57:38Update: 2025-06-26 15:07:51

تأكيد الحُكم النهائي بمنع الأنشطة الفردية لفرقة نيوجينز

Photo : YONHAP News

تم  تأكيد  حُكم  المحكمة  بحظر  الأنشطة  الفردية لعضوات  فرقة  نيوجينز الغنائية،  حيث  لم  تتقدم  عضوات  الفرقة  الخمس  باستئناف  جديد  إلى  المحكمة حتى  يوم  24  يونيو  بخصوص  القرار  المؤقت الذي  يفرض  "الحفاظ على  وضع  الوكالة ومنع  توقيع  عقود  إعلانات  وغيرها". 
وكانت  محكمة  سيول  العليا  قد  رفضت  طلب  الاستئناف  الذي  تقدمت  به  عضوات  الفرقة على  القرار  المؤقت الصادر  يوم  17  يونيو،  مؤكدة  على  صحة  القرار  الذي  يقضي  بعدم  جواز  قيام  العضوات  بأي  أنشطة  ترفيهية دون  موافقة  الوكالة الراعية  للفرقة.
وكان  على  الفرقة تقديم  طلب  الاستئناف الجديد  في  غضون  7  أيام  من  تاريخ  إصدار  المحكمة للقرار،  لكن  الفرقة لم  تتخذ  الإجراءات اللازمة  في  الموعد النهائي  الأمر  الذي  أدى  إلى  تأكيد  قرار  المحكمة  اليوم.
وكانت  عضوات  نيوجينز قد  بدأن  أنشطة  فردية  في  شهر  نوفمبر من  العام  الماضي، بادعاء  أن  عقدهن  الحصري  مع  شركة  "آدور"  التابعة لشركة  "هايب"،  قد  تم  إنهاؤه بسبب  انتهاك  العقد.
وردا  على  ذلك،  تقدمت  شركة  "آدور"  في  شهر  يناير  الماضي  بطلب  أمر  قضائي  ضد  الفرقة لمنعها  من  توقيع  عقود  إعلانات وغيرها  بشكل  مستقل.
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