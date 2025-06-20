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الدولية

القضاء التشيكي يرفض اعتراض شركة فرنسية على العقد النووي مع كوريا

Write: 2025-06-26 14:58:05Update: 2025-06-26 15:08:15

القضاء التشيكي يرفض اعتراض شركة فرنسية على العقد النووي مع كوريا

Photo : YONHAP News

أيدت  محكمة  في  جمهورية  التشيك موقف  الحكومة  التشيكية والمؤسسة  الكورية  للطاقة المائية  والنووية  في  دعوى  قضائية رفعتها  شركة  فرنسية متنافسة  في  مشروع  إنشاء  محطة  للطاقة  النووية في  منطقة  "دوكوفاني".
وأوضح  تقرير  نشرته  وكالة  رويترز للأنباء  أن  محكمة  منطقة  "برونو"  في  جمهورية  التشيك حكمت  أمس  الأربعاء لصالح  المدعى  عليه  في  دعوى  قضائية  رفعتها شركة  الكهرباء  الفرنسية "إي  دي  إف"، والتي  تطالب  فيها  بإلغاء  قرار  مكتب  مكافحة الاحتكار  التشيكي  برفض  الاستئناف.
وكانت  محكمة  منطقة  برنو  قد  وافقت  على  طلب  شركة  "إي  دي  إف"  للحصول على  أمر  قضائي  أوليّ  الشهر  الماضي  وأصدرت أمرا  قضائيا  أوليا  يحظر  توقيع  العقد  النهائي حتى  يتم  البت  في  القضية، لكن  المحكمة  الإدارية العليا  التشيكية  ألغت  قرار  الأمر  القضائي  الأولي يوم  4  أبريل.
  وبناء  على  ذلك،  وقعت  المؤسسة الكورية  للطاقة  المائية والنووية  مع  "شركة دوكوفاني  2"  للطاقة النووية،  التابعة  للشركة التشيكية  للطاقة  الكهربائية، العقد  النهائي.
وقد  اختارت  الحكومة التشيكية  المؤسسة  الكورية للطاقة  المائية  والنووية كمفاوض  مفضل  للوحدتين 5  و6  لمحطة  دوكوفاني  في  يوليو  من  العام  الماضي، لكن  العقد  النهائي، الذي  كان  مقررا  في  الأصل  في  مارس  من  هذا  العام،  تأخر  بسبب  استخدام شركة  الكهرباء  الفرنسية لإجراءات  الاستئناف  القانونية والإدارية.
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