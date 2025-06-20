استئناف تشغيل القطار المباشر بين كوريا الشمالية وروسيا لأول مرة منذ 5 أعوام

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وصلت إلى العاصمة الروسية موسكو أول رحلة منذ 5 أعوام للقطار المباشر بين عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ وموسكو، بعد استئناف تشغيل هذا الخط لأول مرة منذ اندلاع جائحة كورونا.ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام الروسية، وصل القطار الذي كان قد غادر بيونغ يانغ يوم 17 يونيو الجاري إلى محطة "ياروسلافسكي" في موسكو اليوم الخميس.وكانت روسيا وكوريا الشمالية قد استأنفتا أيضا في وقت سابق تشغيل القطارات بين محطة "نهر دومان" في كوريا الشمالية ومحطة "خاسان" في روسيا، في شهر ديسمبر من العام الماضي.وبهذه المناسبة، أشاد مسؤول في هيئة السكك الحديدية الكورية الشمالية باستئناف تشغيل خط السكك الحديدية بين بيونغ يانغ وموسكو، مشيرا إلى أن ذلك كان نتيجة لمباحثات القمة التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في بيونغ يانغ في شهر يونيو من العام الماضي، ووصف رحلات القطار بأنها رمز لعلاقات الصداقة بين البلدين.الجدير بالذكر أن رحلة القطار المباشر بين بيونغ يانغ وموسكو تعتبر أطول مسار للسكك الحديدية على مستوى العالم، حيث يقطع القطار خلالها مسافة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر، ويغادر بيونغ يانغ في يومي 3 و17 من كل شهر، ويصل إلى موسكو في يومي 11 و25، بينما يغادر من موسكو في يومي 12 و26، ويصل إلى بيونغ يانغ في يومي 20 و4.