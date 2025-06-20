المزيد من قطع غيار السيارات تواجه رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25%

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من المرجح أن تضاف المزيد من قطع غيار السيارات إلى قائمة الولايات المتحدة للسلع الخاضعة للرسوم الجمركية بنسبة 25%.وأعلنت إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس أنها أنشأت عملية لإخضاع المزيج من قطع غيار السيارات لرسوم جمركية بنسبة 25% بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، مشيرة إلى أن هذا التغيير سيحمي مصالح الأمن القومي الحيوية للولايات المتحدة.واعتبارا من 1 يوليو، سيمكن لمنتجي قطع غيار السيارات في الولايات المتحدة طلب إدراج قطع غيار سيارات إضافية.وقالت إدارة التجارة الدولية إنها ستحدد فترة تقديم الطلبات لمدة أسبوعين كل عام في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر لتلبية طلبات المنتجين الأمريكيين.وقد تم منذ يوم 3 مايو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة، لتشمل منتجات مثل المحركات وناقلات الحركة والمكونات الإلكترونية.