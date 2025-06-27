المكتب الرئاسي يحث الأحزاب على التوصل إلى توافق بشأن تعيين رئيس الوزراء

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دعا المكتب الرئاسي الأحزاب السياسية إلى التوصل إلى توافق في ظل تأخير اعتماد تقرير جلسة الاستماع لتأكيد ترشيح رئيس الوزراء "كيم مين صوك" بسبب رفض المعسكر المعارض.وكشفت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" عن هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الخميس بعد أن طُلب منها التعليق على تأخير تقرير جلسة الاستماع لتأكيد تعيين "كيم".وقالت "كانغ" إن المكتب الرئاسي يعتقد أن الحزبين الحاكم والمعارض سوف يفكران في نتائج جلسة الاستماع لتأكيد تعيين "كيم".وقد تم تأجيل جلسة الاستماع لـ"كيم" تلقائيا في الساعة 12 من صباح أمس الخميس بعد فشل استئنافها بسبب الخلافات بين الحزبين حول الشكوك المحيطة بالمرشح.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم إنه إذا لم يتم اعتماد تقرير جلسة الاستماع الخاصة بتعيين "كيم"، فسوف يعقد جلسة عامة يوم الاثنين ويجري تصويتا قسريا على اقتراح الموافقة على ترشيح "كيم".