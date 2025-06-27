سيول تؤكد استمرار العمل مع واشنطن لتشكيل تحالف استراتيجي شامل ومستقبلي

Photo : YONHAP News

قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة من أجل جعل التحالف بين البلدين تحالفا استراتيجيا شاملا وموجها نحو المستقبل، لكي يستجيب للتغييرات في البيئة الاقتصادية والأمنية.وكشف مسؤول في وزارة الخارجية في سيول عن هذا الموقف للصحفيين أمس الخميس، حيث قال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة طورتا التحالف بينهما بما يتماشى مع تغيرات العصر، من خلال تواصلهما الوثيق خلال العقود السبعة الماضية.وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال "جوزيف يون" القائم بأعمال السفير الأمريكي في سيول، يوم الثلاثاء، إن واشنطن تريد أن تركز المناقشات مع سيول على تحديث التحالفات لمواجهة التحديات الاستراتيجية الجديدة.وأضاف أن المحادثات قد تشمل إعادة تعديل الأصول العسكرية الأمريكية ووجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية واليابان، مع الوضع في الاعتبار أن الصين صارت مصدر قلق استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة.