كوريا الجنوبية تواجه مطالبات أمريكية بزيادة الإنفاق الدفاعي

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قال مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية تواجه مطالبات من الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعي بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.ونقل "وي" هذه المعلومات في مؤتمر صحفي عقده في المكتب الرئاسي بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، في هولندا، حيث أوضح أن الإنفاق الدفاعي كان موضوعا رئيسيا على جدول أعمال القمة، وأضاف أن أعضاء حلف الناتو اتفقوا على زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.وأشار "وي" أيضا إلى أن الـ5% تتكون من إنفاق دفاعي مباشر بنسبة 3.5% وإنفاق غير مباشر بنسبة 1.5%، وقال إن هذا اتجاه عام، وأن مطالب مماثلة قد وجهت إلى كوريا الجنوبية.وأضاف أن المناقشات جارية على مستوى العمل بشأن طلبات واشنطن بزيادة التزامات الدفاع من حلفائها، وأن الحكومة الكورية بحاجة إلى صياغة رد.