البيت الأبيض يدعو الحلفاء الآسيويين لزيادة الإنفاق الدفاعي على غرار الناتو

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ألمحت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة ستطالب على الأرجح بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي من حلفائها الآسيويين، بعد أن وافق أعضاء حلف شمال الأطلنطي، ناتو، على زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت" أمس الخميس إن حلفاء بلادها في أوربا وحلف الناتو قرروا زيادة إنفاقهم الدفاعي، وبالتالي يمكن لحلفاء الولايات المتحدة الآسيويين أن يفعلوا ذلك أيضا.وأدلت "ليفيت" بهذه التصريحات ردا على سؤال حول ما إذا كان اتفاق حلف الناتو سيؤثر على مفاوضات الولايات المتحدة مع حلفائها الآسيويين.وفي يوم الأربعاء، أعلن قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو البالغ عددها 32 دولة عن اتفاق لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وذلك في بيان مشترك تم تبنيه بعد قمة حلف الناتو السنوية في مدينة "لاهاي" الهولندية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، تبلغ ميزانية الدفاع الكورية لهذا العام 61.25 تريليون وون، وهو ما يمثل 2.32% من الناتج المحلي الإجمالي.