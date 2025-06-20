كوريا الجنوبية ترجح إرسال كوريا الشمالية مزيدا من القوات لدعم روسيا

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توقعت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أن ترسل كوريا الشمالية قوات إضافية إلى روسيا في غضون شهر يوليو أو أغسطس.واستندت وكالة المخابرات في توقعاتها إلى نتائج زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" لكوريا الشمالية، وبدء عملية اختيار للجنود مؤخرا في كوريا الشمالية، ليتم إرسالهم إلى روسيا.وكان "شويغو" الذي زار بيونغ يانغ يوم السابع عشر من يونيو، قد قال إن كوريا الشمالية قررت إرسال 6 آلاف جندي للمساعدة في إعادة بناء منطقة كورسك في غرب روسيا.كما قالت الوكالة إن كوريا الشمالية قد زودت روسيا بحوالي 10 ملايين من قذائف المدفعية والصواريخ، وفي المقابل، تقلت من روسيا استشارات فنية تتعلق بتحسين قدرات صواريخ الدفاع الجوي ومحركات صواريخ الإطلاق الفضائية، والطائرات بدون طيار، وتوجيه الصواريخ.وحول أزمة الشرق الأوسط، قالت الوكالة إنه على الرغم من أن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف إطلاق النار، إلا أن هناك شرارة العداء لا تزال كامنة ويمكن أن تشعل الأعمال الحربية مجددا في أي وقت.