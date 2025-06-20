توقعات بتجاوز عدد السياح الأجانب لكوريا الجتوبية 20 مليونا هذا العام

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من المتوقع أن يزيد الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية بحوالي 29 تريليون وون، مع تجاوز عدد السياح الأجانب 20 مليونا هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن معهد "هيون ديه" للأبحاث الاقتصادية أمس الخميس، من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية إلى 20 مليونا و90 ألفا هذا العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق.وتوقع التقرير أيضا أن تصل الإيرادات السياحية لهذا العام إلى 20 مليارا و250 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 2.5% من الاستهلاك المحلي الاسمي في العام الماضي.وقال المعهد إن هذا يعني أن الاستهلاك المحلي سيشهد ارتفاعا بنسبة 2.5% نتيجة لزيادة تدفق السياح الأجانب وزيادة العائدات السياحية، موضحا أنه بالنظر إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة فمن المتوقع أن يسهم ذلك اسهاما كبيرا في تحفيز الاقتصاد المحلي.وشدد التقرير على أهمية توسيع قاعدة إنعاش الاستهلاك من خلال زيادة جذب السياح الأجانب والعائدات السياحية، مع السعي إلى تحسين الاقتصاد المحلي بشكل عام.