معدلات تأييد الرئيس لي جيه ميونغ ترتفع إلى 64%

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 6 من بين كل 10 مواطنين كوريين يؤيدون الرئيس "لي جيه ميونغ" من حيث أداء مهامه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1004 من المواطنين الكوريينخلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يونيو، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 64%، فيما بلغت معدلات المعارضة 21%.وفيما يتلعق بسؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء "كيم مين صوك" مناسب لذلك المنصب، أجاب 43% من المشاركين في الاستطلاع بأنه مناسب، فيما قال 31% منهم إنه غير مناسب.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم انخفضت بـ3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى 43%، بينما ارتفعت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 2% لتصل إلى 23%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.