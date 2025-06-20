الرئيس السابق يون يمثل لاستجواب فريق التحقيقات الخاص غدا

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يعتزم الرئيس السابق "يون صوك يول" المثول للاستجواب الذي سيجريه المحقق الخاص صباح غد السبت، وذلك على الرغم من أنه تم رفض طلبه باستخدام المدخل تحت الأرض عند الحضور.وأفاد فريق "يون" القانوني اليوم الجمعة بأن "يون" سيحضر جلسة الاستجواب حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام المدخل السفلي، موضحا أن الفريق سيحاول التفاوض مجددا في الموقع.وكان محامو "يون" قد طلبوا السماح لـ"يون" باستخدام المدخل تحت الأرض لتفادي التعرض لوسائل الإعلام عند وصوله لموقع الاستجواب ضمن التحقيق بشأن إعلان الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر من العام الماضي.ورفض المحقق الخاص "تشو أون سوك" وفريقه ذلك الطلب، معتبرين أن السماح بذلك قد يفسر على أنه معاملة تفضيلية.ومع ذلك، وافق فريق التحقيق على تأجيل موعد الاستجواب ساعة واحدة بطلب من "يون"، لتعقد جلسة الاستجواب في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة.