الصين تستقبل آلاف العمال الكوريين الشماليين الجدد منذ بداية هذا العام

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قالت صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية اليوم الجمعة إن الصين استقبلت آلاف العمال الكوريين الشماليين الجدد منذ بداية هذا العام.ووفقا لمصادر مطلعة على العلاقات بين كوريا الشمالية والصين، فقد دخل حوالي 3 آلاف عامل كوري شمالي إلى مدينة "هون تشون" بمحافظة جيلين في أول 3 أشهر من هذا العام، فيما وصل حوالي 500 عامل آخرين إلى مدينة "دان تونغ" بمحافظة لياونينغ في شهر مايو الماضي.وأوضحت المصادر أن معظم هؤلاء العمال الكوريين الشماليين من النساء الشابات، حيث يتم إرسالهن للعمل في مصانع النسيج أو مرافق معالجة المأكولات البحرية في المدينتين الصينيتين.وأوضحت الصحيفة اليابانية أن استقدام العمال الكوريين الشماليين يعد أمرا محظورا بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي يعتبر انتهاكا للعقوبات، لكن الحكومة الصينية تسعى من خلال استقبال العمال الكورين الشماليين إلى ضمان الحصول على أيدي عاملة رخيصة، وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية في الوقت نفسه.وقد قام مجلس الأمن الدولي، في إطار قرارات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بحظر أصدار تصاريح عمل للعمال الكوريين الشماليين في الدول الأعضاء، وإلزامها بإعادتهم إلى كوريا الشمالية، بهدف منع كوريا الشمالية من الحصول على العملات الأجنبية.وقالت الصحيفة إنه نظرا لموقف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الإيجابي تجاه الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والعلاقة الوثيقة بين كوريا الشمالية وروسيا، فإن هناك احتمالا بأن تكون بكين قد اتخذت خطوات لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ.