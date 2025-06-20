استكمال بناء مشروع وان سان كالما السياحي في كوريا الشمالية بدعم روسي

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن روسيا قدمت دعما ماديا إلى كوريا الشمالية في استكمال بناء مشروع "وان سان كالما" السياحي.وأضاف مسؤول في وزارة التوحيد في تصريحات أدلي بها للصحفيين أمس الخميس أنه من المحتمل أن يكون الدعم المادي الذي تلقته كوريا الشمالية من روسيا بعد مشاركتها في الحرب ضد أوكرانيا قد ساهم في استكمال أعمال بناء ذلك المشروع السياحي الضخم.وأوضح أن مشروع بناء المنطقة السياحية في كوريا الشمالية، الذي بدأ العمل فيه عام 2019، وتوقف لفترة من الزمن، قد استؤنف في العام الماضي بالتزامن مع إرسال القوات كورية شمالية إلى روسيا، وبالتالي تم الانتهاء منه يوم الثلاثاء الماضي.كما اشار المسؤول إلى أن الرحلات السياحية إلى منطقة "وان سان كالما" سوف تقتصر فيما يبدو على نطاق محدود عبر الرحلات الجوية، وأنه نظرا للنقص في البنية التحتية، فمن الضروري مراقبة مدى إمكانية تنشيط السياحة فعليا إلى تلك المنطقة.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد نشرت تقريرا قالت فيه إنه تمت إقامة حفل افتتاح منطقة وان سان كالما السياحية الساحلية يوم الثلاثاء بحضور "كيم جونغ أون"، موضحة أنه سيتم افتتاح المنطقة أمام السياح المحليين بدءا من يوم الأول من يوليو.كما قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن أول مجموعة سياحية روسية ستقوم بزيارة تستغرق 8 أيام لمنطقة وان سان كالما السياحية يوم السابع من يوليو.