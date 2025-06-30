زيادة قروض الأسر في كوريا بحوالي 7 تريليونات وون خلال يونيو

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ارتفعت قروض الأسر في كوريا الجنوبية بحوالي 7 تريليونات وون في شهر يونيو، مسجلة بذلك خامس زيادة شهرية على التوالي، في ظل ازدهار سوق الإسكان في سيول.ووفقا للقطاع المالي أمس الأحد، ارتفع إجمالي قروض الأسر الممنوحة من جميع المؤسسات المالية بمقدار 5.8 تريليون وون مقارنة بالشهر الماضي، حتى يوم 26 يونيو. ونظرا لعدم توفر بيانات الأيام الأخيرة من الشهر بعد، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الزيادة في يونيو إلى أكثر من 6 تريليونات وون.ويمثل هذا أكبر زيادة شهرية في قروض الأسر في عشرة أشهر، منذ أغسطس من العام الماضي عندما قفزت تلك القروض بمقدار 9.7 تريليون وون.ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب على قروض الأسر بشكل حاد بدءا من الشهر القادم، حيث تطبق الجهات التنظيمية المالية سياسة جديدة تحدد سقفا للقروض بضمان المنازل لشراء العقارات في منطقة العاصمة عند 600 مليون وون، وهي خطوة وُصفت بأنها من أكثر الخطوات صرامة حتى الآن.