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الثقافية

الموسم الثالث من لعبة الحبار يتصدر تصنيفات نتفليكس بعد يوم واحد من إصداره

Write: 2025-06-30 10:08:54

الموسم الثالث من لعبة الحبار يتصدر تصنيفات نتفليكس بعد يوم واحد من إصداره

Photo : YONHAP News

احتل الموسم الثالث من المسلسل الكوري "لعبة الحبار" صدارة تصنيفات منصة نتفليكس للمسلسلات التلفزيونية، بعد يوم واحد فقط من إصداره.
ووفقا لموقع "فليكس باترول"، الذي يتتبع محتويات البث العالمية، احتل مسلسل "لعبة الحبار 3" المركز الأول عالميا في فئة مسلسلات نتفليكس التلفزيونية حتى يوم السبت.
كما تصدّر هذا الموسم قوائم المسلسلات في جميع الدول الـ93 التي يتم فيها تتبع التصنيفات، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وظل الموسم الأول من "لعبة الحبار"، الذي عُرض لأول مرة عام 2021، المسلسل الأكثر مشاهدة على نتفليكس على الإطلاق في فئتي الأعمال الناطقة بغير الإنغليزية والناطقة بالإنغليزية.
وقد صدر الموسم الأخير يوم الجمعة، ويتألف من ست حلقات فقط، ويتجه نحو مواجهة حاسمة بين الشخصية الرئيسية "صونغ جي هون"، الذي يجسده "لي جونغ جيه"، والرجل الغامض، الذي يجسده "لي بيونغ هون".





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