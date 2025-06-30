30% من الكوريين الجنوبيين يمتلكون حيوانات أليفة

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أفاد تقرير جديد بأن ثلاثة من بين كل عشرة كوريين جنوبيين يمتلكون حيوانا أليفا، وتُترك هذه الحيوانات بمفردها في المنزل لما يقرب من 6 ساعات يوميا في المتوسط.جاء ذلك في تقرير الحيوانات الأليفة لعام 2025، الصادر أمس الأحد عن معهد أبحاث الإدارة التابع لمجموعة كي بي المالية، حيث أشار أيضا إلى أنه بنهاية عام 2024، بلغ عدد الأسر التي تمتلك حيوانات أليفة في كوريا الجنوبية حوالي 5.91 مليون أسرة، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالعام الأسبق.وعلى المستوى الفردي، بلغ عدد مالكي الحيوانات الأليفة 15.46 مليون أسرة، أي ما يقارب 30% من إجمالي السكان.ومن بين الأسر التي تمتلك حيوانات أليفة، تمتلك 4.55 مليون أسرة كلابا، بزيادة سنوية قدرها 40 ألف أسرة، وتمتلك 1.37 مليون أسرة قططا، بزيادة سنوية قدرها 20 ألف أسرة.وفي الوقت نفسه، أفاد 80% من الأسر التي تمتلك حيوانات أليفة بأنها تترك حيواناتها الأليفة بمفردها في المنزل لفترة قصيرة على الأقل خلال اليوم، بمتوسط وقت انفرادي يبلغ خمس ساعات و54 دقيقة يوميا.