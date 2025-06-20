فريق التحقيقات الخاص يستدعي الرئيس السابق يون للمزيد من الاستجواب

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أخطر فريق التحقيقات الخاص المُكلّف بالتحقيق في مرسوم الأحكام العرفية الصادر يوم 3 ديسمبر الماضي، الرئيس السابق يون صوك يول بالمثول للاستجواب مجددا غدا الثلاثاء.وصرحت "باك جي يونغ" مساعدة رئيس الفريق، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، بأن الفريق أبلغ يون بالمثول للاستجواب في الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.وأضافت باك أن الفريق سحب استدعاءه السابق ليوم الاثنين وأعاد تحديد موعد الاستجواب ليوم الثلاثاء، مُراعيا المخاوف التي أثارها فريق يون القانوني بشأن صحته واستعداداته للمحاكمة.ومع ذلك، شدّدت باك على أنه في حال عدم حضور يون يوم الثلاثاء دون عذر وجيه، فسوف يُضطر الفريق إلى اتخاذ إجراءات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.وكان فريق التحقيقات الخاص قد أبلغ يون في البداية بالمثول في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بعد الجولة الأولى من الاستجواب التي بدأت يوم السبت واستمرت حتى صباح الأحد.ردا على ذلك، طلب الفريق القانوني ليون تحديد موعد الجلسة الثانية بعد يوم الخميس، مشيرا إلى أن تحديد موعد استجواب آخر بعد يومين فقط من الاستجواب السابق لا يمنح المشتبه به وقتا كافيا للتعافي والاستعداد لمحاكمته.