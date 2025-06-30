الرئيس لي يُرشح 6 وزراء جدد

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أعلن الرئيس لي جيه ميونغ عن ترشيحات لستة وزراء جدد، من بينهم وزيرا المالية والتعليم اللذان يشغلان أيضا منصب نائبي رئيس الوزراء.ووفقا لكبير المساعدين الرئاسيين "كانغ هون سيك" أمس الأحد، فقد رشح الرئيس كلا من "كو يون تشول" نائب وزير المالية السابق، لمنصب وزير المالية، و"لي جين سوك" الرئيس السابق لجامعة تشونغ نام الوطنية، لمنصب وزير التعليم.كما عُيّن النائب "جونغ سونغ هو"، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم لخمس دورات، وزيرا للعدل، ونائب آخر عن الحزب الديمقراطي لخمس دورات، وهو "يون هو جونغ"، وزيرا للداخلية.وعُيّنت "جونغ أون كيونغ" الرئيسة السابقة للهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وزيرة للصحة، و"كيم جونغ كوان" الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "دوسان" للطاقة، وزيرا للتجارة والصناعة والطاقة، والمدعي العام السابق "بونغ اوك" كمساعد للرئيس للشؤون المدنية، و"جون سونغ هوان" الناشط المدني السابق، كمساعد للرئيس للمشاركة العامة والتماسك الاجتماعي، وهو منصب استحدثه الحكومة الحالية.