ترامب يقول إن بلاده قد تُعلن عن معدلات تعريفات جمركية جديدة

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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إدارته قد تُرسل رسائل إلى الشركاء التجاريين تُعلن فيها عن معدلات تعريفات جمركية جديدة، مع انتهاء فترة تجميد التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما في 8 يوليو.جاء ذلك في مقابلة على قناة فوكس نيوز أمس الأحد، عندما سُئل عن فترة التجميد التي فرضها لمدة 90 يوما على التعريفات الجمركية المتبادلة التي كان قد كشف عنها في أوائل أبريل.وبعد إعلانه عن التعريفات الجمركية المتبادلة على السلع من جميع أنحاء العالم في أبريل، علق ترامب معظمها لمدة 90 يوما، داعيا الدول إلى الدخول في محادثات تجارية مع إدارته.ولكن في مقابلته مع فوكس نيوز، قال ترامب إنه يُفضل إرسال رسائل يقول فيها: "تهانينا، سنسمح لكم بالتسوق في الولايات المتحدة الأمريكية. ستدفعون تعريفات بنسبة 25%، أو 35%، أو 50%، أو 10%".وتشير هذه التصريحات إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض من جانب واحد تعريفات جمركية متبادلة تصل إلى 50% بناء على تحليلها الخاص لاختلالات التجارة، مع تطبيق تعريفة أساسية بنسبة 10% فقط على بعض الدول.