انخفاض الناتج الصناعي الكوري بنسبة 1.1% في مايو

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انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي، وسط تباطؤ الاستهلاك والاستثمار.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد وصل إلى 112.5% في مايو، بانخفاض قدره 1.1% مقارنة بالشهر الأسبق.ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ يناير، عندما انخفض الرقم بنسبة 1.6%.واستقرت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، في مايو، بينما انخفض استثمار المرافق بنسبة 4.7%، مواصلا اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي.وشهد مؤشر التزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، انخفاضا قدره 0.4% في مايو مقارنة بشهر أبريل.وسجل المؤشر المركب الرائد، الذي يتنبأ بتوقعات دورة الأعمال، انخفاضا بلغ 0.1 نقطة على أساس شهري.