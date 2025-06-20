مجلس القضاء يستأنف مناقشة قرار المحكمة العليا بشأن قضية الرئيس الانتخابية

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استأنف المجلس الوطني للقضاة جلسة استثنائية لمعالجة الجدل الناجم عن قرار المحكمة العليا بإعادة محاكمة الرئيس "لي جيه ميونغ" المتهم بانتهاك قانون الانتخابات عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسة في عام 2022.وعقد المجلس اجتماعا عبر الإنترنت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بحضور الأغلبية المطلوبة من أصل 126 قاضيا يمثلون المحاكم في جميع أنحاء البلاد.ويناقش القضاة في هذا الاجتماع ما إذا كان ينبغي إصدار بيان باسم المجلس بشأن المحاكمات العادلة، وثقة الجمهور في القضاء، والتهديدات المحتملة لاستقلال القضاء.وكان القضاة قد ناقشوا هذه المسائل خلال الاجتماع السابق الذي عقد في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، لكنهم قرروا مواصلة نقاشهم بعد الانتخابات الرئاسية.الجدير بالذكر أن المحكمة العليا كانت قد اتخذت قرارا بإعادة قضية "لي" إلى محكمة الاستئناف، التي كانت قد ألغت إدانة "لي" بموجب قانون الانتخابات.