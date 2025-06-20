فيتش تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام

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خفضت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بشكل طفيف.وتوقعت "فيتش" في تقريرها الصادر يوم الجمعة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية إلى 0.9% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاتها السابقة في أبريل الماضي.كما توقعت "فيتش" أن يكون معدل النمو الاقتصادي الكوري قد شهد ارتفاعا في العام الماضي، ليصل إلى 1.8%، بزيادة 0.4% عن توقعاتها السابقة التي بلغت 1.4%.وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية والنقدية التوسعية ستسهم في زيادة الطلب المحلي.وأضاف أن الاقتصاد الكوري سيواصل التوسع بوتيرة مماثلة في عام 2027، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الخطر الرئيسي المتوقع يتمثل في تأثير الحواجز التجارية على الصادرات للولايات المتحدة، والتي تمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات الكورية.وتوقعت "فيتش" أيضا أن يقوم البنك المركزي الكوري بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين إضافيتين في غضون هذا العام، مشيرة إلى أن معدل الفائدة الرئيسي سيستقر عند مستوى 2% في نهاية هذا العام.