سيول تشهد أول ليلة استوائية لهذا العام

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شهدت منطقة العاصمة سيول أول ليلة استوائية لهذا العام في الفترة بين مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، حيث تجاوزت درجة الحرارة الصغرى خلال هذه الفترة 25 درجة مئوية.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليوم، بلغت أدنى درجة حرارة في سيول الليلة الماضية 25.6 درجة مئوية.يذكر أن أول ليلة استوائية في سيول في العام الماضي جاءت في يوم الحادي والعشرين من يونيو.كما تم تسجيل ظاهرة الليالي الاستوائية أيضا في بعض المدن، منها كانغ ننغ، وتشونغ جو، وبوهانغ، وديغو، أولسان، ويونغ دوك، ويونغ تشون، وصوغويبو.وتعرف الليلة الاستوائية بأنها الليلة التي لا تنخفض فيها درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية بين الساعة السادسة مساء والتاسعة من صباح اليوم التالي.ومن المتوقع أن تشهد كوريا موجة حر شديدة اليوم، بحيث تصل درجات الحرارة إلى حوالي 33 درجة مئوية في معظم المناطق.