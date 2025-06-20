الرئيس الكوري يجري مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء سنغافوره

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أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء سنغافوره "لورانس وونغ".وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" في موجز صحفي مكتوب اليوم الاثنين إن رئيس وزراء سنغافوره "وونغ"، الذي كان قد بعث بتهنئة بمناسبة تولي الرئيس "لي" منصبه، أعاد تأكيد تهانيه الحارة، معبرا عن توقعاته ورغبته في تعزيز علاقات التعاون بين كوريا الجنوبية وسنغافوره خلال فترة رئاسة "لي".وأضافت المتحدثة "كانغ" أن الرئيس "لي" أعرب عن سروره بالإنجازات الملحوظة التي حققها البلدان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1975 في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.وقالت "كانغ" إن الجانبين اتفقا على إقامة مشاركة استراتيجية بين البلدين بمناسبة الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية، والعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الشاملة، بما في ذلك السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والذكاء الاصطناعي، والقطاع الرقمي، وغيرها من قطاعات النمو المستقبلية.وأعرب الرئيس "لي" عن أمله في مشاركة رئيس وزراء سنغافوره "وونغ" في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي ستعقد هذا العام في مدينة "كيونغ جو" الكورية الجتنوبية.