كوريا تنشئ 11 مركزا جديدا لمعهد الملك سيجونغ في 9 دول من بينها مصر

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية اليوم الاثنين أنه تم إنشاء 11 مركزا جديدا لمعهد الملك سيجونغ في 9 دول، من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة.بهذا أصبح إجمالي عدد مراكز معهد الملك سيجونغ للغة الكورية 252 معهدا في 87 دولة.وتم إنشاء مركزين للملك سيجونغ في جامعة عين شمس في القاهرة وجامعة الإسكندرية في مدينة الإسكندرية، إلى جانب المركز الذي يقوم بتشغيله حاليا المركز الثقافي الكوري في القاهرة.وتعد مصر من الدول التي تشهد إقبالا كبيرا على تعلم اللغة الكورية، حيث بلغ عدد المنتظرين للتسجيل في دورات معهد الملك سيجونغ 1285 شخصا.ومن بين المعاهد الجديدة التسعة الأخرى التي تم إنشاؤها مؤخرا، 6 معاهد في الإمارات العربية المتحدة والصين وأوزباكستان والفلبين، و3 معاهد في ألمانيا وإيطانيا والمجر.وتقدمت 94 مؤسسة في 43 دولة بطلبات لإنشاء مراكز لمعهد الملك سيجونغ فيها، وهو ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتعلم اللغة الكورية في ظل انتشار الثقافة الكورية.