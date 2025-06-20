سيول تقول إن الثقة تترسخ خلال محادثات الرسوم الجمركية مع واشنطن

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أعرب وزير التجارة الكوري "يوه هان غو" عن اعتقاده بأن مفاوضات الرسوم الجمركية الجارية حاليا مع الولايات المتحدة قد أسفرت عن بناء قدر من الثقة بين الجانبين.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "يوه" للصحفيين في مطار إنتشون الدولي لدى عودته من واشنطن أمس الأحد، حيث قال إنه تم إنشاء قناة تفاوضية في ظل إدارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" للتواصل مع الجانب الأمريكي.وأضاف "يوه" أنه ركز خلال زيارته للولايات المتحدة على حشد الدعم لكوريا الجنوبية، حيث عقد حوالي 30 اجتماعا ليس فقط مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية، بل وأيضا مع أعضاء في الكونغرس وقادة رأي مؤثرين.وفيما يتعلق بإمكانية تمديد الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية المقرر يوم الثامن من يوليو، قال الوزير "يوه" إن الوضع في الولايات المتحدة لا يزال غير مستقر إلى حد كبير، وأن جميع الخيارات قيد الدراسة حاليا.وأضاف أن الحكومة ستسعى لإيجاد سبل لتعظيم المصالح الوطنية الكورية في المفاوضات، بينما ستراقب عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.وأكد الوزير "يوه" أيضا أن الولايات المتحدة أبدت اهتماما بمشاركة كوريا الجنوبية في مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، موضحا أن المناقشات بشأن هذا الأمر ستستمر بحذر.