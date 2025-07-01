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الكوريتان

كوريا الشمالية تُخطر قيادة قوات الأمم المتحدة بأعمال تحصين حدودية

Write: 2025-07-01 09:08:21

كوريا الشمالية تُخطر قيادة قوات الأمم المتحدة بأعمال تحصين حدودية

Photo : YONHAP News

أخطرت كوريا الشمالية قيادة قوات الأمم المتحدة مؤخرا، بأنها تجري حاليا أعمالا لتركيب حواجز وأسوار من الأسلاك الشائكة في منطقة الحدود بين الكوريتين شديدة التحصين.
ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الاثنين، فقد أخطرت كوريا الشمالية قيادة الأمم المتحدة، التي تقودها الولايات المتحدة، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، باستئناف تركيب أسوار الأسلاك الشائكة والحواجز بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية على جانبها من المنطقة منزوعة السلاح.
وأوضحت الوزارة أنه من الصعب تحديد نوايا كوريا الشمالية، لكنها اعتبرت أن الإشعار المتأخر يُعد "رسالة ذات مغزى".
يذكر أن كوريا الشمالية ظلت تنشر عددا كبيرا من القوات على الجانب الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح منذ أبريل من العام الماضي، على ما يبدو لبناء حواجز مضادة للدبابات.
وتوقفت جهود البناء مؤقتا في الشتاء، لكنها استؤنفت في الربيع.
وهناك تكهنات بأن الإشعار الأخير قد يشير إلى استعداد بيونغ يانغ للتواصل مع قيادة قوات الأمم المتحدة أو حتى مع كوريا الجنوبية.
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