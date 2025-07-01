الحكومة الكورية تُقدّم نفقة الأطفال غير المدفوعة للوالد الحاضن ابتداء من اليوم

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ابتداء من اليوم الثلاثاء، سيُمكن للأم الحاضنة أو الأب الحاضن الحصول على مساعدة مباشرة من الحكومة في حالة تخلف شركائهم السابقين عن سداد نفقة أطفالهم.ووفقا لوزارة المساواة بين الجنسين ووكالة دعم الطفولة أمس الاثنين، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الوالد الحاضن أو الوالدة الحاضنة وتهيئة بيئة مستقرة لتربية الأطفال.ويقتصر البرنامج على الوالدة أو الوالد الحاضنين الذين لا يتجاوز دخلهم 150% من متوسط الدخل، والذين لم يتلقوا نفقة أطفالهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية.ويدفع البرنامج 200 ألف وون، أي حوالي 148 دولارا أمريكيا، لكل طفل شهريا حتى بلوغه سن الرشد.وسوف تسعى الحكومة إلى استرداد المبلغ طواعية من الوالد الآخر كل ستة أشهر، وستبدأ إجراءات تحصيله في حالة عدم استجابته.