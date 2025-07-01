فشل مراجعة مشروع الميزانية الإضافية وسط خلاف حول مدة جلسة الاستجواب

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فشلت المراجعة البرلمانية للميزانية الإضافية الثانية للحكومة في يومها الأول، وسط خلافات حزبية حول المدة المناسبة لجلسة الاستجواب الشاملة للسياسات.وصرح النائب عن حزب قوة الشعب المعارض "باك هيونغ سو"، وهو عضو بارز في لجنة الميزانية، أمس الاثنين، بأن الجلسة يجب أن تستمر يومين، وليس يوما واحدا كما يصر الحزب الديمقراطي الحاكم.وفي المقابل، اتهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي سو يونغ"، حزب قوة الشعب بالمماطلة، وقالت إن جلسة اليومين غير عملية لأن الحكومة الجديدة لم تكتمل بعد.واحتجاجا على إصرار الحزب الحاكم الأحادي على مراجعة الميزانية خلال يوم واحد، قال الحزب المعارض الرئيسي إن المراجعة يجب أن تتم وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الأحزاب السياسية.وقد انسحب أعضاء حزب قوة الشعب من جلسة اللجنة أمس الاثنين، وحثوا بعدها رئيس اللجنة من الحزب الحاكم "هان بيونغ دو"، على الاعتذار عن تجاهله حق البرلمان في مناقشة الميزانية.