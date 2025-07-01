بدء التحقيقات الخاصة في قضايا السيدة الأولى السابقة ووفاة جندي مشاة البحرية

Photo : KBS News

ستبدأ تحقيقات المستشار الخاص رسميا غدا الأربعاء للنظر في الادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، وكيفية تعامل الجيش مع حادث مصرع عريف في مشاة البحرية في عام 2023.وفي بيان صحفي صدر أمس الاثنين، قال فريق المحقق الخاص "مين جونغ كي"، الذي يتولى قضية السيدة الأولى السابقة، إن مكتبه في منطقة "كوانغ هوا مون" في سيول جاهز بالكامل، ومن المقرر إقامة حفل غدا الأربعاء لتعليق لافتة خارج المبنى.وسوف يقيم فريق المحقق الخاص "لي ميونغ هيون"، المسؤول عن قضية وفاة جندي مشاة البحرية، فعالية مماثلة في مكتبه في منطقة "صو تشو" في سيول غدا الأربعاء.وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتح فريق المحقق العام الخاص "تشو أون سوك" تحقيقا في قضية الأحكام العرفية التي وقعت يوم 3 ديسمبر وما يتصل بها من مزاعم التمرد.ويتولى فريق "مين" التحقيق في 16 ادعاء ضد السيدة الأولى السابقة، بما في ذلك شكوك في أن كيم ربما تكون قد قامت بالتلاعب في الأسهم وتدخلت في ترشيحات حزب قوة الشعب قبل انتخابات عامي 2022 و2024. ومن المتوقع أن ينظر فريق المحقق لي في مزاعم تدخل إدارة يون صوك يول في تحقيقٍ أجرته القوات البحرية في وفاة عريف في أثناء عملية بحثٍ تحت الأمطار الغزيرة في عام 2023.