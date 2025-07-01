الرئيس الكوري يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور 30 يوما على توليه منصبه

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سيعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مؤتمرا صحفيا هذا الأسبوع بمناسبة مرور 30 يوما على توليه منصبه.ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أمس الاثنين، من المقرر أن يبدأ أول مؤتمر صحفي يعقده الرئيس "لي" منذ توليه منصبه في تمام الساعة العاشرة من صباح بعد غد الخميس.وأوضحت كانغ أن الرئيس يعتزم توجيه رسالة مفادها أن حكومته استقرت مبكرا نسبيا دون فترة انتقالية، وأنها تقوم بتواصل نشط بشأن توجهات إدارة شؤون الدولة وسياساتها.ومن المتوقع أن يكون المؤتمر الصحفي جلسة أسئلة وأجوبة تغطي مجالات الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والأمن، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والثقافية.وأضافت المتحدثة أن المؤتمر الصحفي سيأخذ شكل اجتماع عام في محاولة للتواصل بشكل أوثق مع الصحفيين.